Россияне стали пить на 40% меньше алкоголя

Москва, 27 апреля. За последние 12 лет в России количество потребляемого алкоголя на душу населения сократилось почти на 40%. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава России.

Отмечается, что положительные результаты связаны с систематической работой в этом направлении с населением. По данным Infox.ru, в ведомстве напомнили, что запрет на продажу алкогольной продукции введен в детских, образовательных, медицинских и культурных организациях, а также на прилегающих к ним территориях.

Как пишет «Комсомольская правда», также в ведомстве считают, что на ситуацию с потреблением алкоголя повлияло прекращение розничных продаж алкоголя с 23:00 до 08:00.