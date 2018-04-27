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Россияне стали пить на 40% меньше алкоголя
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    Россияне стали пить на 40% меньше алкоголя

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    Россияне стали пить на 40% меньше алкоголя

    Москва, 27 апреля. За последние 12 лет в России количество потребляемого алкоголя на душу населения сократилось почти на 40%. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава России.

    Отмечается, что положительные результаты связаны с систематической работой в этом направлении с населением. По данным Infox.ru, в ведомстве напомнили, что запрет на продажу алкогольной продукции введен в детских, образовательных, медицинских и культурных организациях, а также на прилегающих к ним территориях.

    Как пишет «Комсомольская правда», также в ведомстве считают, что на ситуацию с потреблением алкоголя повлияло прекращение розничных продаж алкоголя с 23:00 до 08:00.

    Россияне стали пить на 40% меньше алкоголя

    Автор: Анна Иванова
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