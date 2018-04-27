27 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Начался исторический саммит лидеров Северной и Южной Кореи

Россия представила в Гааге свидетелей постановки «химатаки» в Думе В штаб-квартиру Организации по запрещению химического оружия в Гааге прибыли медики, ставшие свидетелями постановочной «химатаки» в сирийской Думе. Они приняли участие в брифинге, рассказав о том, что на самом деле произошло 7 апреля. Также специалисты ОЗХО выслушали рассказ мальчика Хасана Диаба, семья которого вынужденно приняла участие в постановочном видео «Белых касок». По его словам, в тот день некие люди провели их по туннелю в больницу, где неожиданно начали поливать водой. Напомним, постановочное видео, на котором якобы запечатлены пострадавшие от химатаки правительственных войск Сирии, стало предлогом для западной коалиции нанести по стране ракетный удар.

Началась историческая встреча лидеров Северной и Южной Кореи Лидер Корейской народно-демократической республики Ким Чен Ын и глава южнокорейского государства Мун Чжэ Ин встретились в демилитаризованной зоне на границе государств. В течение дня главы двух корейских государств обсудят в южной части демилитаризованной зоны вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения. Северокорейский лидер назвал встречу началом новой истории. «Мы прибыли сюда с ощущением начала новой истории на пути к миру и процветанию», — заявил Ким Чен Ын.

Армен Джигарханян госпитализирован в Москве Народный артист СССР Армен Джигарханян доставлен в одну из московских клиник для профилактического обследования. Об этом сообщил друг актера Артур Согомонян. Таким образом он опроверг сообщения СМИ о том, что артист впал в кому. Ранее журналисты сообщили, что Джигарханян экстренно госпитализирован с инфарктом в одну из столичных больниц, где в состоянии комы был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако выяснилось, что артист просто лег на обследование.