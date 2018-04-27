Украинские силовики за сутки выпустили по ЛНР более 30 снарядов

Луганск, 27 апреля. Украинские силовики за минувшие сутки два раза обстреляли территорию Луганской народной республики. Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР. Отмечается, что украинские военные применили минометы калибром 82 миллиметра, автоматические гранатометы станковые (АГС), крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По территории республики было выпущено более 30 снарядов. Под огонь попали позиции Народной милиции в районе Лозового.

Напомним, 30 марта в Донбассе был введен режим «пасхального перемирия», инициированный главой ДНР Александром Захарченко. Киев начал военную операцию против республик Донбасс в апреле 2014 года, когда после государственного переворота они заявили о независимости.