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«Построить желанный мир»: Ким Чен Ын предложил лидеру Южной Кореи чаще встречаться
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    «Построить желанный мир»: Ким Чен Ын предложил лидеру Южной Кореи чаще встречаться

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    «Построить желанный мир»: Ким Чен Ын предложил лидеру Южной Кореи чаще встречаться

    Коян, 27 апреля. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын предложил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину встречаться чаще. Об этом после утреннего раунда переговоров рассказал журналистам представитель президентской администрации Южной Кореи.

    Он уточнил, что глава КНДР предложил своему коллеге из Сеула встречаться чаще и «построить желанный хороший мир».

    Напомним, ранее Ким Чен Ын прибыл на саммит в Южную Корею и стал первым северокорейским лидером, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Сеула. Началась его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Стороны провели за беседой два часа, а затем разошлись пообедать. Ожидается, что главы двух корейских стран обсудят вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.

    «Построить желанный мир»: Ким Чен Ын предложил лидеру Южной Кореи чаще встречаться

    Автор: Анна Иванова
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