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В армии Германии заявили об «опасно подорванном» доверии к правительству
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    В армии Германии заявили об «опасно подорванном» доверии к правительству

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    В армии Германии заявили об «опасно подорванном» доверии к правительству

    Берлин, 27 апреля. Немецкая армия нуждается в увеличении финансирования, в противном случае программа модернизации будет сорвана. Об этом рассказал глава Союза военнослужащих бундесвера подполковник Андре Вюстнер.

    Как передает Welt, оборонный бюджет ФРГ должен увеличиться на 15 миллиардов евро к 2021 году. По мнению офицера, в противном случае Берлин столкнется «с непредвиденными последствиями в области государственной безопасности». Причиной этому, по его мнению, станет невозможность обновить инфраструктуру и вооружение. При этом Вюстнер заявил, что правительство Германии подорвало доверие немецких солдат, а отказ увеличить финансирование может усугубить ситуацию.

    В армии Германии заявили об «опасно подорванном» доверии к правительству

    Автор: Анна Иванова
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