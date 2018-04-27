В армии Германии заявили об «опасно подорванном» доверии к правительству

Берлин, 27 апреля. Немецкая армия нуждается в увеличении финансирования, в противном случае программа модернизации будет сорвана. Об этом рассказал глава Союза военнослужащих бундесвера подполковник Андре Вюстнер.

Как передает Welt, оборонный бюджет ФРГ должен увеличиться на 15 миллиардов евро к 2021 году. По мнению офицера, в противном случае Берлин столкнется «с непредвиденными последствиями в области государственной безопасности». Причиной этому, по его мнению, станет невозможность обновить инфраструктуру и вооружение. При этом Вюстнер заявил, что правительство Германии подорвало доверие немецких солдат, а отказ увеличить финансирование может усугубить ситуацию.