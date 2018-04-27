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Отправившегося на машине на обед Ким Чен Ына сопровождали 12 бегущих охранников
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    Отправившегося на машине на обед Ким Чен Ына сопровождали 12 бегущих охранников

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    Отправившегося на машине на обед Ким Чен Ына сопровождали 12 бегущих охранников

    Коян, 27 апреля. Автомобиль с Ким Чен Ыном, который отправился на обед по окончании первой части переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, трусцой сопровождали 12 охранников. Как пишут корейские СМИ, лидер Северной Кореи проведет отдельную трапезу, вернувшись на северокорейскую сторону демаркационной линии в Пханмуджоме.

    Напомним, лидеры Южной и Северной Кореи встретились на саммите. Они провели за столом переговоров около двух часов. После раздельной трапезы Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын высадят сосны, которые символизируют мир и процветание Корейского полуострова.

    Как пишет «Газета.ru», глава КНДР оставил запись в приветственной книге «Дома мира». 

    Отправившегося на машине на обед Ким Чен Ына сопровождали 12 бегущих охранников

    Автор: Анна Иванова
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