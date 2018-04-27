Сестру лидера КНДР не пустили на красную ковровую дорожку

Пхеньян, 27 апреля. Службы протокола не пустили на красную ковровую дорожку, по которой лидеры Северной и Южной Кореи пересекли демаркационную линию, сестру главы КНДР Ким Чен Ына — Ким Е Чжон.

Об этом пишет РИА Новости. Отмечается, что женщина пыталась по ошибке шагнуть вслед за братом и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. При этом ее окликнули, и она поспешила отойти в сторону.

Как пишет «Газета.ru», КНДР и Южная Корея начали межкорейский саммит. Сестра северокорейского лидера работает в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи. При этом она сопровождает лидера Северной Кореи во время саммита. Напомним, Ким Чен Ын стал первым главой северокорейского государства, который оказался на южной стороне.