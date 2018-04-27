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Сестру лидера КНДР не пустили на красную ковровую дорожку
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    Сестру лидера КНДР не пустили на красную ковровую дорожку

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    Сестру лидера КНДР не пустили на красную ковровую дорожку

    Пхеньян, 27 апреля. Службы протокола не пустили на красную ковровую дорожку, по которой лидеры Северной и Южной Кореи пересекли демаркационную линию, сестру главы КНДР Ким Чен Ына — Ким Е Чжон.

    Об этом пишет РИА Новости. Отмечается, что женщина пыталась по ошибке шагнуть вслед за братом и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. При этом ее окликнули, и она поспешила отойти в сторону.

    Как пишет «Газета.ru», КНДР и Южная Корея начали межкорейский саммит. Сестра северокорейского лидера работает в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи. При этом она сопровождает лидера Северной Кореи во время саммита. Напомним, Ким Чен Ын стал первым главой северокорейского государства, который оказался на южной стороне.

    Сестру лидера КНДР не пустили на красную ковровую дорожку

    Автор: Анна Иванова
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