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Ким Чен Ын привез президенту Южной Кореи пхеньянской лапши
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    Ким Чен Ын привез президенту Южной Кореи пхеньянской лапши

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    Ким Чен Ын привез президенту Южной Кореи пхеньянской лапши

    Пханмунджом, 27 апреля. Северокорейский вождь Ким Чен Ын привез в качестве угощения президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину пхеньянскую лапшу.

    Как сообщает РИА Новости, лидер Северной Кореи хочет угостить ее коллегу во время межкорейского саммита. Понятное дело, что Ын будет готовить не сам, для этого из Пхеньяна прибыл шеф-повар знаменитого ресторана «Оннюгван».

    «Я привез из Пхеньяна пхеньянский «нэнмён». Сегодня вечером на банкете было бы хорошо, если Вы попробуете», — сказал Ким Чен Ын южнокорейскому президенту Мун Чжэ Ину.

    Напомним, что на южнокорейской стороне демилитаризованной зоны Пханмунджом проходит встреча руководителей двух Корей. В повестке дня — вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.

    Автор: Константин Терехов
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