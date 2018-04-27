Меню
Весь мир
Депутат из Британии назвал действия посла Украины позором
Политика
Косачев: Сам факт прямого межкорейского диалога внушает оптимизм
Следующая новость
Загрузка...

    Депутат из Британии назвал действия посла Украины позором

    164

    Депутат из Британии назвал действия посла Украины позором

    Лондон, 27 апреля. Европарламентарий из Британии Билл Этридж отреагировал на высказывания украинского посла, назвав его действия позором.

    Как сообщают «Известия», представитель Партии независимости Соединенного Королевства обвинил посольство Украины в неуважении демократических ценностей и свободы перемещения граждан.

    Это был ответ Билла Этриджа на спич посла Украины в Британии, которая Натальи Галибаренко, которая осудила его недавнюю поездку в Крым на Ялтинский международный экономический форум.

    «Пожалуйста, обратите внимание, что, будучи свободным гражданином Великобритании, я имею право совершенно свободно путешествовать в любую точку мира. В этой стране мы ценим свободу личности», — написал парламентарий.

    При этом Билл Этридж заметил, что он открыт для диалога со всеми людьми любой национальности, включая украинскую.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Косачев: Сам факт прямого межкорейского диалога внушает оптимизм

    Косачев: Сам факт прямого межкорейского диалога внушает оптимизм

    8:19   27 Апреля 2018
    53
    Провокация Запада в Думе подвела мир к угрозе новой войны — Шульгин

    Провокация Запада в Думе подвела мир к угрозе новой войны — Шульгин

    20:40   26 Апреля 2018
    1300
    Сотрудники ФСБ обезвредили 26 боевиков и членов бандподполья, готовивших теракты в России

    Сотрудники ФСБ обезвредили 26 боевиков и членов бандподполья, готовивших теракты в России

    20:36   26 Апреля 2018
    970
    «У госпитализированных было удушье от пыли и дыма»: врач из сирийской Думы опроверг версию о «химатаке»

    «У госпитализированных было удушье от пыли и дыма»: врач из сирийской Думы опроверг версию о «химатаке»

    20:23   26 Апреля 2018
    5406