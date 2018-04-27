Депутат из Британии назвал действия посла Украины позором

Лондон, 27 апреля. Европарламентарий из Британии Билл Этридж отреагировал на высказывания украинского посла, назвав его действия позором.

Как сообщают «Известия», представитель Партии независимости Соединенного Королевства обвинил посольство Украины в неуважении демократических ценностей и свободы перемещения граждан.

Это был ответ Билла Этриджа на спич посла Украины в Британии, которая Натальи Галибаренко, которая осудила его недавнюю поездку в Крым на Ялтинский международный экономический форум.

«Пожалуйста, обратите внимание, что, будучи свободным гражданином Великобритании, я имею право совершенно свободно путешествовать в любую точку мира. В этой стране мы ценим свободу личности», — написал парламентарий.

При этом Билл Этридж заметил, что он открыт для диалога со всеми людьми любой национальности, включая украинскую.