Либо из елей настрогать: на Украине объяснили закупку в РФ комплектующих для вертолетов

Киев, 27 апреля. Завод «Авиакон», который входит в госконцерн Укроборонпром, закупает у России лопасти несущего винта к вертолетам Ми-8.

И это, как сообщает издание «Новое время», на все заявления оборонного концерна о полном отказе от российских деталей. Журналистам удалось выяснить, что закупки производятся у российского Улан-Удэнского лопастного завода.

Одним из основателей компании «Вертолсервис», через которую проходят закупки, является сын заместителя гендиректора «Укроборонпрома» Сергей Стеценко, который подтвердил, что компания действительно поставляет на Авиакон лопасти из Улан-Удэ.

«Вы же понимаете, что они производятся только в России. Ну, можно еще производить, например, на Западной Украине, рубить ели, строгать из них лопасти и затем ставить на наши вертолеты», — отметил Стеценко.

Остается добавить, что, по словам нардепа Сергея Пашинского, в вопросе вооружения украинской армии цель оправдывает средства: если надо вооружить ВСУ, то неважно, откуда идут поставки.