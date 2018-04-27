Меню
Украина
Либо из елей настрогать: на Украине объяснили закупку в РФ комплектующих для вертолетов
Весь мир
Ким Чен Ын привез президенту Южной Кореи пхеньянской лапши
Следующая новость
Загрузка...

    Либо из елей настрогать: на Украине объяснили закупку в РФ комплектующих для вертолетов

    45

    Либо из елей настрогать: на Украине объяснили закупку в РФ комплектующих для вертолетов

    Киев, 27 апреля. Завод «Авиакон», который входит в госконцерн Укроборонпром, закупает у России лопасти несущего винта к вертолетам Ми-8.

    И это, как сообщает издание «Новое время», на все заявления оборонного концерна о полном отказе от российских деталей. Журналистам удалось выяснить, что закупки производятся у российского Улан-Удэнского лопастного завода.

    Одним из основателей компании «Вертолсервис», через которую проходят закупки, является сын заместителя гендиректора «Укроборонпрома» Сергей Стеценко, который подтвердил, что компания действительно поставляет на Авиакон лопасти из Улан-Удэ. 

    «Вы же понимаете, что они производятся только в России. Ну, можно еще производить, например, на Западной Украине, рубить ели, строгать из них лопасти и затем ставить на наши вертолеты», — отметил Стеценко.

    Остается добавить, что, по словам нардепа Сергея Пашинского, в вопросе вооружения украинской армии цель оправдывает средства: если надо вооружить ВСУ, то неважно, откуда идут поставки.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Провокация Запада в Думе подвела мир к угрозе новой войны — Шульгин

    Провокация Запада в Думе подвела мир к угрозе новой войны — Шульгин

    20:40   26 Апреля 2018
    1206
    Сотрудники ФСБ обезвредили 26 боевиков и членов бандподполья, готовивших теракты в России

    Сотрудники ФСБ обезвредили 26 боевиков и членов бандподполья, готовивших теракты в России

    20:36   26 Апреля 2018
    882
    «У госпитализированных было удушье от пыли и дыма»: врач из сирийской Думы опроверг версию о «химатаке»

    «У госпитализированных было удушье от пыли и дыма»: врач из сирийской Думы опроверг версию о «химатаке»

    20:23   26 Апреля 2018
    5097
    Отбросить показную шелуху: Путин обрисовал задачи, стоящие перед высшей школой для технологического прорыва

    Отбросить показную шелуху: Путин обрисовал задачи, стоящие перед высшей школой для технологического прорыва

    19:25   26 Апреля 2018
    294