Эксперты рассказали, нужно ли давать ли деньги детям

Москва, 27 апреля. Эксперты попытались дать ответ на один из мучающих родителей вопрос: нужно ли давать ли деньги детям. Публикация на тему размещена на сайте Агентства гражданской журналистики «Ридус».

Впрочем, сегодня ответ на вопрос для абсолютного большинства родителей очевиден: безусловно, да. Аргументы немногочисленных противников — «у ребенка есть все необходимое» или «он (она) все равно потратит всё на какую-нибудь ерунду».

Но есть и такие родители, опасаясь, что их ребенок вырастет с убеждением, что деньги решают все, в общении с ним стараются вообще не касаться денежной темы, просто обходить ее. В результате тот вырастает абсолютно безграмотным в финансовых вопросах.

Другая сторона медали: карманные деньги — пожалуй, самый эффективный способ научить ребенка ценить деньги и управлять ими. Он может — естественно, с помощью родителей — получить хорошие навыки постановки и достижения финансовых целей, научится сберегать и тратить с умом.

Эксперты также советуют, что нелишним будет понять, осознает ли ребенок ценность банкнот и монет. И насколько он понимает основные правила сохранности и траты денег и готов их выполнять. Обсудите с ребенком, на что он может тратить карманные деньги, и сколько вы будете давать ему на личные расходы.

Еще один момент: лучше всего рассчитывать так, чтобы на запланированную сумму ребенок мог купить что-то приятное, например, вкусное, а если удастся немного накопить — даже ценное. Необходимо помнить, что карманные деньги идут исключительно на дополнительные расходы ребенка.

При этом не стоит забывать, что необходим контроль — не жесткий, а деликатный и конструктивный. Но и без доверия никуда. Во многих банках можно завести дополнительную карточку к своему счету, установить на ней лимит и выдать ее ребенку — он будет самостоятельно распоряжаться картой.

Ну и просто вывод: начните с себя. Научить ребенка правильному обращению с финансами могут только родители и только своим собственным примером. Если ребенок не получает примера правильного обращения с деньгами, он с большой долей вероятности будет наступать на те же самые «грабли», что и родители.