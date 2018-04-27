Потерял Крым: киевский журналист опубликовал карту Украины без полуострова

Киев, 27 апреля. Киевский журналист Сергей Иванов на своей странице в Facebook опубликовал карту Украины в нынешних ее границах – то есть без российского Крыма.

Как сообщает портал «Апостроф», пользователи украинского сегмента интернета тут же отреагировали на пост Иванова, который, к слову, работает на украинском «Радио Столицы».

«Ставлю десятку, что никого не уволят и не накажут», «Греции тоже будто мало, нет?», «При этом даже не думаю, что это специально», — пишут пользователи в комментариях к посту.