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Потерял Крым: киевский журналист опубликовал карту Украины без полуострова
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    Потерял Крым: киевский журналист опубликовал карту Украины без полуострова

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    Потерял Крым: киевский журналист опубликовал карту Украины без полуострова

    Киев, 27 апреля. Киевский журналист Сергей Иванов на своей странице в Facebook опубликовал карту Украины в нынешних ее границах – то есть без российского Крыма.

    Как сообщает портал «Апостроф», пользователи украинского сегмента интернета тут же отреагировали на пост Иванова, который, к слову, работает на украинском «Радио Столицы».

    «Ставлю десятку, что никого не уволят и не накажут», «Греции тоже будто мало, нет?», «При этом даже не думаю, что это специально», — пишут пользователи в комментариях к посту.

    Автор: Константин Терехов
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