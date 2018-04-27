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Эксперты рассказали, почему морпехи США говорят об уязвимости перед Россией
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    Эксперты рассказали, почему морпехи США говорят об уязвимости перед Россией

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    Эксперты рассказали, почему морпехи США говорят об уязвимости перед Россией

    Вашингтон, 27 апреля. Военные эксперты рассказали, почему морские пехотинцы США говорят об уязвимости перед Россией.

    Напомним, силы передового развертывания морской пехоты Соединенных Штатов Америки, которые, как считалось на протяжении нескольких десятилетий, находились в безопасности, теперь оказались в уязвимом положении.

    Об этом заявил командующий корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер. Выступая на слушаниях в сенате, он отметил, что Россия, КНР, Иран и КНДР развивают высокоточное оружие дальнего радиуса. По словам командующего, это сделало уязвимым многие силы передового развертывания США.

    RT пишет о том, так чего же опасаются американские военные чиновники. 

    «Господство на море у США есть, но на отдельных участках можно наносить удары против отдельных корабельных соединений. И по пунктам базирования морской пехоты можно наносить удары, а система противовоздушной обороны этих баз, видимо, недостаточно развита», — отметил военный эксперт капитан 1-го ранга запаса Константин Сивков.

    В свою очередь руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады Российской академии наук Владимир Батюк, заявление командующего корпусом морской пехоты США генерала Роберт Неллер соответствует действительности.

    «Далеко не все участки Мирового океана в настоящее время полностью контролируются американскими вооружёнными силами. Контроль над некоторыми районами может быть оспорен у ВС США со стороны их ведущих военно-политических противников. […] Также очевидно, что американцы не могут сейчас хозяйничать в Персидском заливе», — подчеркнул эксперт.

    Нелишним будет напомнить, что в начале марта 2018 года президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию представил некоторые виды высокоточного российского оружия. Впрочем, дело не только в наличии у России высокоточного оружия.

    «С одной стороны, на боеспособность любой армии влияет наличие современного оружия, с другой — подготовка бойцов, выучка, слаженность и умение применять это оружие на поле боя Сейчас самая боеспособная армия на планете — российская»,- заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

    Эксперт добавил, что «хотя у них есть десятки авианосцев и ракетных крейсеров, выполнить те объёмные задачи, которые Пентагон пытается над себя возложить, не получается».

    Добавим, по мнению специалистов, при наличии таких серьёзных соперников, как Россия и Китай, это просто невозможно. Ведь если американцы всё же попытаются существенно нарастить вооружения, то Москва и Пекин тоже не будет стоять в стороне.

    Автор: Константин Терехов
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