Власти США снова проникли в закрытое генконсульство РФ в Сиэтле

Сиэтл, 27 апреля. Представители властей Соединенных Штатов Америки во второй раз проникли в закрытое генеральное консульство России в Сиэтле.

Как сообщает РИА Новости, по территории дипломатического ведомства ходят некие люди в гражданской одежде, которые осматривают не только окрестности вокруг здания, но и само консульство.

Российский триколор по-прежнему развивается над особняком, но охраны у закрытого генерального консульства нет. Периодически к зданию подъезжают автомобили, выходящие их них люди свободно заходят на территорию.

Как напоминают «Известия», накануне в здание российского консульства пытались проникнуть некие американские чиновники.

