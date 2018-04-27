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Власти США снова проникли в закрытое генконсульство РФ в Сиэтле
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    Власти США снова проникли в закрытое генконсульство РФ в Сиэтле

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    Власти США снова проникли в закрытое генконсульство РФ в Сиэтле

    Сиэтл, 27 апреля. Представители властей Соединенных Штатов Америки во второй раз проникли в закрытое генеральное консульство России в Сиэтле.

    Как сообщает РИА Новости, по территории дипломатического ведомства ходят некие люди в гражданской одежде, которые осматривают не только окрестности вокруг здания, но и само консульство.

    Российский триколор по-прежнему развивается над особняком, но охраны у закрытого генерального консульства нет. Периодически к зданию подъезжают автомобили, выходящие их них люди свободно заходят на территорию.

    Как напоминают «Известия», накануне в здание российского консульства пытались проникнуть некие американские чиновники.
     

    Автор: Константин Терехов
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