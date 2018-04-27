Ким Чен Ын назвал корейский саммит началом новой истории

Пханмунджом, 27 апреля. Лидер Корейской народно-демократической республики Ким Чен Ын назвал начавшийся корейский саммит началом новой истории.

«Мы прибыли сюда с ощущением начала новой истории на пути к миру и процветанию», — буквально следующее заявил северокорейский лидер на встрече с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.

Как напоминает РИА Новости, в течение дня главы корейских государств обсудят в южной части демилитаризованной зоны вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.

