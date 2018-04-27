Опубликован топ-10 брендов по продажам SUV в РФ в первом квартале года

Москва, 27 апреля. Эксперты автомобильной отрасли составили и опубликовали топ-10 брендов по продажам SUV в России за первые три месяца 2018 года.

Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», уверенное первое место своеобразного рейтинга у корейского Hyundai, который за первый квартал реализовал более 21,5 тысяч авто категории SUV.

На втором месте по этому показателю располагается французский Renault, реализация авто которого составила более 18 тыс. экземпляров. Замыкает тройку лидеров японский Nissan, результат которого — почти 15 тысяч единиц.

В топ-10 также вошли Toyota, KIA, Mitsubishi, Volkswagen, LADA, Chevrolet и Ford. Всего же в первом квартале в России было продано более 157 тысяч новых кроссоверов и внедорожников.