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Минтруд РФ разрешил врачам скорой помощи работать в больницах
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    Минтруд РФ разрешил врачам скорой помощи работать в больницах

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    Минтруд РФ разрешил врачам скорой помощи работать в больницах

    Москва, 27 апреля. Федеральное министерство труда разрешили врачам российской скорой помощи работать в амбулаториях и стационарах.

    Как сообщают «Известия», право врачей неотложек работать в больницах закреплено в новом профессиональном стандарте «Врач скорой помощи», который на днях был утвержден в ведомстве.

    Как считают специалисты, новый стандарт позволит изменить формат приемных отделений больниц, где вместо узкопрофильных специалистов прием и обследование пациента на первом этапе будут вести врачи скорой помощи.

    «Предполагается, что в крупных многопрофильных стационарах (емкостью более 400 коек, куда за сутки поступает не менее 50 пациентов) будут организованы отделения скорой помощи. Это приемные отделения нового формата», — пояснил изданию один из разработчиков документа Ильдар Миннуллин.

    По словам завкафедрой скорой медицинской помощи и хирургии повреждений Первого Санкт-Петербургского ГМИ, такие отделения уже функционируют в некоторых городах РФ — Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Набережных Челнов.

    «Сейчас они активно создаются в городах — организаторах ЧМ по футболу. На днях, например, приемное отделение скорой помощи открывается в Волгограде. Работа таких отделений показывает, что при чрезвычайных ситуациях эта модель очень эффективна», — добавил Миннуллин.

    Кроме прочего, как резюмировал Ильдар Миннуллин, новый подход открывает перед врачами скорой помощи перспективы профессионального роста.

    Автор: Константин Терехов
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