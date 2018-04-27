Неприкрытый шантаж: Трамп пояснил, почему страны ООН должны поддержать заявку США на ЧМ-2026

Вашингтон, 27 апреля. Американский президент открыто намекнул, почему государства ООН должны поддержать заявку США на проведение чемпионата мира по футболу 2026 года.

«Было бы жалко, если бы страны, которые мы всегда поддерживаем, лоббировали против заявки США. Почему тогда мы должны поддерживать эти страны (в том числе в ООН)?», — написал Дональд Трамп в Twitter.

Напомним, что США, Канада и Мексика подали единую заявку на проведение Чемпионата мира по футболу в 2026 году, единственным их соперником пока остается Марокко.

Как напоминает РИА Новости, хозяин Белого дома уже применял подобную тактику по другим вопросам. Так, он грозил прекратить поддержку стран, которые не поддержали его решение перенести посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.