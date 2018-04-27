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В «Бессмертном полку Украины» примут участие не меньше миллиона граждан
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    В «Бессмертном полку Украины» примут участие не меньше миллиона граждан

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    В «Бессмертном полку Украины» примут участие не меньше миллиона граждан

    Киев, 27 апреля. В акции «Бессмертный полк Украины» в этом году должны принять участие не менее одного миллиона человек. 

    Как сообщают «Известия», об этом изданию рассказали организаторы шествия, по мнению которых, люди выйдут на улицы городов незалежной, несмотря на все угрозы радикалов.

    Акция пройдет в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Николаеве, Запорожье и Львове. Однако, чтобы не нагнетать обстановку, «во избежание провокаций организаторы в каждом городе подают заявки на проведение шествий под нейтральными лозунгами».

    Организаторы акции также добавили, что готовы к провокациям радикалов, которые, как и в прошлые годы, рассчитывают устроить «показательное противостояние» при попустительстве властей.

    Как напоминает издание, проблемы с празднованием Дня Победы на Украине связаны с новой украинской политикой, с 2014 года взявшей курс на героизацию пособников нацистской Германии.

    Автор: Константин Терехов
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