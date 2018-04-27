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Помощник главы Госдепа Митчелл посетит Грузию и Украину
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    Помощник главы Госдепа Митчелл посетит Грузию и Украину

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    Помощник главы Госдепа Митчелл посетит Грузию и Украину

    Вашингтон, 27 апреля. Помощник государственного секретаря США Уэсс Митчелл в самые ближайшие дни намерен посетить Грузию и Украину.

    Как передает РИА Новости, со ссылкой на сообщение внешнеполитического ведомства США, проехаться с инспекцией по Тбилиси и Киеву Митчелл намерен сразу после министерской встречи НАТО в Брюсселе, которая начнётся в пятницу.

    Уточняется, что в Грузии он выскажется в поддержку «североатлантических устремлений» страны, а в Киеве Митчелл поддержит суверенитет Украины и вновь призовет правительство страны к проведению реформ.

    Автор: Константин Терехов
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