Помощник главы Госдепа Митчелл посетит Грузию и Украину

Вашингтон, 27 апреля. Помощник государственного секретаря США Уэсс Митчелл в самые ближайшие дни намерен посетить Грузию и Украину.

Как передает РИА Новости, со ссылкой на сообщение внешнеполитического ведомства США, проехаться с инспекцией по Тбилиси и Киеву Митчелл намерен сразу после министерской встречи НАТО в Брюсселе, которая начнётся в пятницу.

Уточняется, что в Грузии он выскажется в поддержку «североатлантических устремлений» страны, а в Киеве Митчелл поддержит суверенитет Украины и вновь призовет правительство страны к проведению реформ.