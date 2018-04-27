США назвали своих союзников и оппонентов в ГА ООН
Вашингтон, 27 апреля. Соединенные Штаты назвали своих главных союзников и оппонентов по работе в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций.
Как сообщает «Газета.ru», критерии для попадание в «белый» и «черный» списки Штатов – абсолютно такое же или диаметрально противоположное голосование по тем или иным резолюциям.
Чаще всего с мнением Вашингтона совпадало мнение таких стран, как Израиль, Микронезия, Канада, Маршалловы острова, Австралия, Великобритания, Франция, Палау, Украина, Чехия.
Не менее внушителен список государств, которые чаще всего голосовали абсолютно противоположно мнению США. Это — Зимбабве, Бурунди, Иран, Сирия, Венесуэла, Северная Корея, Туркмения, Куба, Боливия и ЮАР.
«Американский народ платит 22% в бюджет ООН - больше, чем три последующих страны-донора вместе взятые. Несмотря на эту щедрость, другие в ООН голосовали вместе с нами только в 31% случаев. Это самый низкий показатель с 2016 года», — прокомментировала результаты исследования американский постпред при ООН Никки Хейли.