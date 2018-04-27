Джонсон будет говорить о «дестабилизирующем» поведении РФ с коллегами по НАТО

Лондон, 27 апреля. Глава британской дипломатии Борис Джонсон намерен обсудить с коллегами из стран-участниц НАТО так называемое «дестабилизирующее» поведение России.

Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на документ, полученный в МИД королевства, кроме «дестабилизирующего» поведения нашей страны, на повестке дня – наше «безрассудное» поведение, а также якобы угрозы, исходящие от России.

«Это первая встреча министров иностранных дел стран НАТО с момента покушения на убийство в Солсбери и химической атаки в Сирии. Это ключевой момент для обсуждения России с министрами иностранных дел всех 29 стран-союзников», — говорится в документе.

Джонсон на встрече с коллегами-дипломатами будет призывать их «делать больше для борьбы с «гибридными угрозами», такими как кибератаки и вмешательство во внутреннюю политику и инфраструктуру ближайших соседей России».

Впрочем, сообщает «Газета.ru», на встрече руководителей министерств иностранных дел Североатлантического альянса найдется время для обсуждения не только России: дипломаты поговорят об Афганистане и расширении НАТО.