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Джонсон будет говорить о «дестабилизирующем» поведении РФ с коллегами по НАТО
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    Джонсон будет говорить о «дестабилизирующем» поведении РФ с коллегами по НАТО

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    Джонсон будет говорить о «дестабилизирующем» поведении РФ с коллегами по НАТО

    Лондон, 27 апреля. Глава британской дипломатии Борис Джонсон намерен обсудить с коллегами из стран-участниц НАТО так называемое «дестабилизирующее» поведение России.

    Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на документ, полученный в МИД королевства, кроме «дестабилизирующего» поведения нашей страны, на повестке дня – наше «безрассудное» поведение, а также якобы угрозы, исходящие от России.

    «Это первая встреча министров иностранных дел стран НАТО с момента покушения на убийство в Солсбери и химической атаки в Сирии. Это ключевой момент для обсуждения России с министрами иностранных дел всех 29 стран-союзников», — говорится в документе.

    Джонсон на встрече с коллегами-дипломатами будет призывать их «делать больше для борьбы с «гибридными угрозами», такими как кибератаки и вмешательство во внутреннюю политику и инфраструктуру ближайших соседей России».

    Впрочем, сообщает «Газета.ru», на встрече руководителей министерств иностранных дел Североатлантического альянса найдется время для обсуждения не только России: дипломаты поговорят об Афганистане и расширении НАТО.

    Автор: Константин Терехов
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