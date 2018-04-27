Джина Хаспел приступила к работе в статусе и.о. директора ЦРУ

Вашингтон, 27 апреля. Накануне уже бывшая заместитель руководителя Центрального разведывательного управления Джина Хаспел возглавила специальное ведомство США.

Впрочем, как сообщает «Газета.ru», пока что только с приставкой «исполняющая обязанности». Лишиться этой приставки Хаспел сможет в самое ближайшее время, в случае утверждения ее кандидатуры в американском сенате.

«Во время переходного периода я попросила сотрудников ЦРУ по-прежнему быть сосредоточенными на нашей жизненно важной миссии и […] делать все возможное, чтобы снабжать разведданными руководство страны», — говорится в обращении и.о. руководителя ЦРУ.

Добавим, что если кандидатура Джины Хаспел на должность руководителя Центрального разведывательного управления будет поддержана сенаторами, то она станет первой женщиной – главой ЦРУ.