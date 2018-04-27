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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл на встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном
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    Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл на встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном

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    Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл на встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном

    Сеул, 27 апреля. Стало известно, что глава южнокорейского государства Мун Чжэ Ин уже прибыл к месту встречи с вождем Северной Кореи Ким Чен Ыном.

    Как сообщает РИА Новости, в данный момент лидер КНДР также находится в пути и вот-вот прибудет в демилитаризованную зону для исторических переговоров со своим коллегой из Сеула.

    Напомним, что в течение дня главы двух корейских государств обсудят в южной части демилитаризованной зоны вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.
     

    Автор: Константин Терехов
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