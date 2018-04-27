Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл на встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном

Сеул, 27 апреля. Стало известно, что глава южнокорейского государства Мун Чжэ Ин уже прибыл к месту встречи с вождем Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Как сообщает РИА Новости, в данный момент лидер КНДР также находится в пути и вот-вот прибудет в демилитаризованную зону для исторических переговоров со своим коллегой из Сеула.

Напомним, что в течение дня главы двух корейских государств обсудят в южной части демилитаризованной зоны вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.

