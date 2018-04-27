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Проверки топлива в России станут эффективнее — Росстандарт
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    Проверки топлива в России станут эффективнее — Росстандарт

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    Проверки топлива в России станут эффективнее — Росстандарт

    Москва, 27 апреля. Проверки топлива в России на предмет соответствия ГОСТам станут более эффективными. Такое заявление сделал заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов.

    По его словам, действующее законодательство позволяет брать пробы топлива из резервуаров. Забор топлива непосредственно из «пистолетов» возможен лишь с согласия собственников заправок.

    Однако с мая ситуация изменится. Государственные органы и общественные организации получат возможность брать пробы из «пистолетов».

    «Для этого мы еще осенью 2015 года инициировали в межгосстандарт изменения, которые предусматривают отбор проб непосредственно из «пистолетов». Наконец, это было принято на последней межгоскомиссии, а 13 апреля был подписан приказ Росстандарта о введении с 1 мая этих поправок в ГОСТ»,  — пояснил Кулешов газете «Известия».

    Ранее RT сообщала о внесении в реестр общественных организаций, которые могут проверять качество бензина.

    Автор: Сергей Свазовский
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