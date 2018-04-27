Трамп направил в конгресс секретный доклад о борьбе с «пагубным влиянием» России

Вашингтон, 27 апреля. Дональд Трамп, как того требует американский закон, направил в конгресс секретный доклад о борьбе с «пагубным российским влиянием».

Как сообщает РИА Новости, документ невероятно засекречен, так что журналисты вряд ли удовлетворят свой интерес, так и не узнав каким же образом наша страна «пагубно», и на кого влияет, и какими способами Штаты собираются с этим бороться.

Все дело в том, что соответствующий пункт оборонного бюджета США требует от хозяина Белого дома составить доклад об операциях в киберпространстве и в информационной области.

Так, Госдеп и Пентагон были обязаны представить «предложения по укреплению […] операций и планов в области стратегических коммуникаций, направленных на противостояние информационной войне, пагубному влиянию и пропагандистской деятельности РФ».

Кроме того, согласно букве американского закона, требовалось сообщить о планах совместных с Европой учений в киберсфере, определить области сотрудничества с НАТО и ЕС в области кибербезопасности.

