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Трамп направил в конгресс секретный доклад о борьбе с «пагубным влиянием» России
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    Трамп направил в конгресс секретный доклад о борьбе с «пагубным влиянием» России

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    Трамп направил в конгресс секретный доклад о борьбе с «пагубным влиянием» России

    Вашингтон, 27 апреля. Дональд Трамп, как того требует американский закон, направил в конгресс секретный доклад о борьбе с «пагубным российским влиянием».

    Как сообщает РИА Новости, документ невероятно засекречен, так что журналисты вряд ли удовлетворят свой интерес, так и не узнав каким же образом наша страна «пагубно», и на кого влияет, и какими способами Штаты собираются с этим бороться.

    Все дело в том, что соответствующий пункт оборонного бюджета США требует от хозяина Белого дома составить доклад об операциях в киберпространстве и в информационной области.

    Так, Госдеп и Пентагон были обязаны представить «предложения по укреплению […] операций и планов в области стратегических коммуникаций, направленных на противостояние информационной войне, пагубному влиянию и пропагандистской деятельности РФ».

    Кроме того, согласно букве американского закона, требовалось сообщить о планах совместных с Европой учений в киберсфере, определить области сотрудничества с НАТО и ЕС в области кибербезопасности.
     

    Автор: Константин Терехов
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