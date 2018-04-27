Москва, 27 апреля. Спикер Совета Федерации Российской Федерации Валентина Матвиенко высказалась за реформирование ООН. По ее мнению, устав всемирной организации следует привести в соответствие со сложившейся в мире ситуацией.

Матвиенко отметила также, что ООН сегодня переживает непростые времена.

«Принципы, лежащие в основе деятельности ООН, полностью жизнеспособны. Но то, что организация переживает сейчас нелегкие времена, несомненно. Эффективность деятельности ООН, мягко говоря, оставляет желать лучшего. К сожалению, это факт», — сказала Матвиенко, слова которой цитирует ТАСС.

Ранее о перспективах реформирования Совета безопасности ООН высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, любые изменения должны стать предметом консенсуса постоянных членов СБ ООН, — передает RT.