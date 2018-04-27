Трамп встретится с Елизаветой II во время визита в Великобританию

Вашингтон, 27 апреля. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретится в королевой Великобритании Елизаветой II в ходе рабочего визита в Соединенное Королевство. Об этом сообщает Daily mail.

Отмечается, что глав государств могут встретиться в замке Балморал в Шотландии, или в Виндзорском замке. В программе американского лидера также встреча с главой британского правительства Терезой Мэй.

Следует отметить, что во время своего визита в Соединенные Штаты Тереза Мэй передала Трампу приглашение, подписанное Елизаветой II.

Накануне Дональд Трамп и Тереза Мэй обсудили ситуацию в Сирийской Арабской Республике. Об этом писала RT.