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Мэттис призвал Россию поддержать женевский процесс по Сирии
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    Мэттис призвал Россию поддержать женевский процесс по Сирии

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    Мэттис призвал Россию поддержать женевский процесс по Сирии

    Вашингтон, 27 апреля. Министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис призвал Россию поддержать переговоры по мирному урегулированию в Сирийской Арабской Республике,которые проходят под эгидой ООН в женевском формате.

    «Мы все должны поддерживать женевский процесс и прийти к дипломатическому решению этого кризиса. Стаффан де Мистура старается, и Россия должна помочь ему, если она хочет найти путь к более стабильному Ближнему Востоку», — заявил глава Пентагона.

    Следует отметить, что переговоры по урегулированию в Сирии пока не принесли ощутимых результатов. Между тем, инициированные Россией переговоры в Астане создали предпосылки для реального улучшения ситуации в Сирии.

    По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, диалог в столице Казахстана позволил создать зоны деэскалации, а также сделать гуманитарную помощь более доступной для нуждающегося населения.

    Автор: Сергей Свазовский
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