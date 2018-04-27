Мэттис призвал Россию поддержать женевский процесс по Сирии

Вашингтон, 27 апреля. Министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис призвал Россию поддержать переговоры по мирному урегулированию в Сирийской Арабской Республике,которые проходят под эгидой ООН в женевском формате.

«Мы все должны поддерживать женевский процесс и прийти к дипломатическому решению этого кризиса. Стаффан де Мистура старается, и Россия должна помочь ему, если она хочет найти путь к более стабильному Ближнему Востоку», — заявил глава Пентагона.

Следует отметить, что переговоры по урегулированию в Сирии пока не принесли ощутимых результатов. Между тем, инициированные Россией переговоры в Астане создали предпосылки для реального улучшения ситуации в Сирии.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, диалог в столице Казахстана позволил создать зоны деэскалации, а также сделать гуманитарную помощь более доступной для нуждающегося населения.