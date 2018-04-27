Данные паспорта, пенсионного и страхового удостоверений в РФ привяжут к единому номеру

Москва, 27 апреля. Сквозной идентификатор, который должен объединить номера паспорта, пенсионного и страхового удостоверений россиян, появится в 2019 году, сообщил источник, близкий к Центробанку.

Разработкой сквозного идентификатора занимаются Центробанк, Минкомсвязи и Минфин. Ожидается, что благодаря этому россияне смогут найти данные о себе в любой базе (Пенсионный фонд, МВД РФ и так далее).

Как сообщают «Известия», сквозной идентификатор (уникальный номер) появится в 2019 году.

По словам источника, близкого к Минкомсвязи, возможно, со временем сквозной идентификатор заменит гражданам остальные документы.