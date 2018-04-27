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Трамп встретился с детьми журналистов и заявил, что они ведут себя лучше родителей
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    Трамп встретился с детьми журналистов и заявил, что они ведут себя лучше родителей

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    Трамп встретился с детьми журналистов и заявил, что они ведут себя лучше родителей

    Вашингтон, 27 апреля. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел встречу с детьми журналистов президентского пула в Овальном кабинете Белого дома. Об этом сообщает ТАСС.

    Отмечается, что 26 апреля по традиции многие дети в США отправились на работу вместе со своими родителями. Американский лидер принял в своей резиденции детей журналистов.

    «Вообще-то дети мне задают куда лучшие вопросы, если правду сказать»,  — заявил президент США, фотографируясь с детьми. «Ваши родители сейчас ведут себя очень мило, просто поверить не могу! Не хотят оконфузиться перед вами. Понимаете? Они такие милые, просто не могу поверить!»,  — заметил Трамп.

    Ранее Дональд Трамп разделил журналистов по принципу лояльности. Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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