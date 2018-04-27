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Россияне сэкономят на госпошлинах 50%, если согласятся на электронную версию документов
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    Россияне сэкономят на госпошлинах 50%, если согласятся на электронную версию документов

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    Россияне сэкономят на госпошлинах 50%, если согласятся на электронную версию документов

    Москва, 27 апреля. Россиянам, готовым отказаться от бумажной справки или выписки в пользу электронной, сделают скидку 50% на госпошлину. Соответствующий законопроект разработали в Минкомсвязи. 

    Как сообщают «Известия», согласно законопроекту, скидку на госпошлины предлагается предоставить тем, кто согласится получить справку или выписку только в электронном виде.  

    Документ должен быть представлен в правительство в августе и внесен в Госдуму в октябре.

    Согласно годовому докладу Минкомсвязи по итогам прошлого года, с помощью сайта госуслуг было совершено 25,8 млн платежей на 30,3 млрд рублей. Сумма выросла в 3,7 раза по сравнению с 2016 годом, когда скидок не было. 

    Автор: Олеся Волкова
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