Россияне сэкономят на госпошлинах 50%, если согласятся на электронную версию документов

Москва, 27 апреля. Россиянам, готовым отказаться от бумажной справки или выписки в пользу электронной, сделают скидку 50% на госпошлину. Соответствующий законопроект разработали в Минкомсвязи.

Как сообщают «Известия», согласно законопроекту, скидку на госпошлины предлагается предоставить тем, кто согласится получить справку или выписку только в электронном виде.

Документ должен быть представлен в правительство в августе и внесен в Госдуму в октябре.

Согласно годовому докладу Минкомсвязи по итогам прошлого года, с помощью сайта госуслуг было совершено 25,8 млн платежей на 30,3 млрд рублей. Сумма выросла в 3,7 раза по сравнению с 2016 годом, когда скидок не было.