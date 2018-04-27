Эксперты объяснили, нужно ли России бояться угрозы новых санкций от G7

Москва, 27 апреля. Специалисты в области экономики и политики оценили реальность угроз, озвученных по итогам очередного саммита «Большой семерки». В его рамках G7 заявила о возможности принятия новых ограничительных мер против России.

Однако эксперты указывают на более декларативный, нежели практический характер решений «Большой семерки».

«Эти заявления можно считать некой политической декларацией, отражением тех настроений, которые существуют в руководстве «семерки. Это демонстрация солидарности, стремления подчеркнуть, что существует единая позиция в отношении России», — полагает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунков, слова которого цитирует газета «Известия».

Ранее страны G7 заявили о готовности ужесточить санкции против Москвы. Об этом писала Газета.ru.