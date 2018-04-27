Учебники по истории в российских школах предложили подвергнуть ревизии

Москва, 27 апреля. Провести экспертизу учебников по литературе и истории рекомендовали члены Экспертного института социальных исследований. По их мнению, нормативы школьного образования не в полной мере содержат необходимый материал, посвященный Великой Отечественной войне.

Глава совета директоров ИЭСИ Андрей Шутов выразил мнение, что первым шагом для изменения ситуации может стать общественный мониторинг материалов о Второй мировой войне. Второе — введение государственно-общественной экспертизы школьных нормативов.

Как сообщают «Известия», эксперты также предлагали зафиксировать так называемый школьный канон о Великой Отечественной войне, куда войдут обязательные для изучения книги.

Еще одной мерой борьбы с фальсификацией исторической памяти может стать создание в РФ федерального института исторической памяти.