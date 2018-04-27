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Учебники по истории в российских школах предложили подвергнуть ревизии
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    Учебники по истории в российских школах предложили подвергнуть ревизии

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    Учебники по истории в российских школах предложили подвергнуть ревизии

    Москва, 27 апреля. Провести экспертизу учебников по литературе и истории рекомендовали члены Экспертного института социальных исследований. По их мнению, нормативы школьного образования не в полной мере содержат необходимый материал, посвященный Великой Отечественной войне. 

    Глава совета директоров ИЭСИ Андрей Шутов выразил мнение, что первым шагом для изменения ситуации может стать общественный мониторинг материалов о Второй мировой войне. Второе — введение государственно-общественной экспертизы школьных нормативов. 

    Как сообщают «Известия», эксперты также предлагали зафиксировать так называемый школьный канон о Великой Отечественной войне, куда войдут обязательные для изучения книги. 

    Еще одной мерой борьбы с фальсификацией исторической памяти может стать создание в РФ федерального института исторической памяти. 

    Автор: Олеся Волкова
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