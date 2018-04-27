Госдепартамент США назвал ближайшие поездки Помпео

Вашингтон, 27 апреля. Госсекретарь США Майк Помпео совершит 26-30 апреля первые визиты в качестве главы американской дипломатии в Бельгию, Саудовскую Аравию, Израиль и Иорданию, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

«Секретарь с нетерпением ожидает встречи с ключевыми союзниками и партнерами в его первой официальной поездке в качестве государственного секретаря», — говорится в сообщении Госдепа.

В Брюсселе Помпео встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и примет участие в заседании министров иностранных дел стран НАТО. После этого Помпео отправится на Ближний Восток, где встретится с лидерами Саудовской Аравии, Израиля и Иордании «для обсуждения важных региональных и двусторонних вопросов».

В четверг Сенат США одобрил кандидатуру бывшего директора ЦРУ Майка Помпео на пост госсекретаря. Как сообщал RT, к присяге его привел судья Верховного суда Сэмюэл Алито.