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Госдепартамент США назвал ближайшие поездки Помпео
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    Госдепартамент США назвал ближайшие поездки Помпео

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    Госдепартамент США назвал ближайшие поездки Помпео

    Вашингтон, 27 апреля. Госсекретарь США Майк Помпео совершит 26-30 апреля первые визиты в качестве главы американской дипломатии в Бельгию, Саудовскую Аравию, Израиль и Иорданию, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

    «Секретарь с нетерпением ожидает встречи с ключевыми союзниками и партнерами в его первой официальной поездке в качестве государственного секретаря», — говорится в сообщении Госдепа.

    В Брюсселе Помпео встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и примет участие в заседании министров иностранных дел стран НАТО. После этого Помпео отправится на Ближний Восток, где встретится с лидерами Саудовской Аравии, Израиля и Иордании «для обсуждения важных региональных и двусторонних вопросов».

    В четверг Сенат США одобрил кандидатуру бывшего директора ЦРУ Майка Помпео на пост госсекретаря. Как сообщал RT, к присяге его привел судья Верховного суда Сэмюэл Алито. 

    Автор: Олеся Волкова
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