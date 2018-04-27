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Меркель в Вашингтоне обсудит с Трампом пошлины и санкции против России
Россия
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    Меркель в Вашингтоне обсудит с Трампом пошлины и санкции против России

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    Меркель в Вашингтоне обсудит с Трампом пошлины и санкции против России

    Вашингтон, 27 апреля. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп обсудят пошлины на продукцию ЕС из стали и алюминия, а также санкции против России в рамках встречи в Вашингтоне. Об этом сообщает ТАСС.

    В правительстве Германии уточнили, что визит Меркель в Соединенные Штаты продлится день. Беседа канцлера ФРГ с американским коллегой продлится около получаса. Затем состоится обед при участии обеих делегаций. Программу завершит совместная пресс-конференция, — пишет ТАСС.

    О предстоящем визите Ангелы Меркель в Соединенные Штаты для встречи с Трампом ранее писала RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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