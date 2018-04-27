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Родственники Avicii назвали причину смерти диджея
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    Родственники Avicii назвали причину смерти диджея

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    Родственники Avicii назвали причину смерти диджея

    Стокгольм, 27 апреля. Родственники шведского диджея Тима Берглинга, известного под псевдонимом Avicii, сообщили причину смерти музыканта: он покончил жизнь самоубийством. 

    В заявлении семьи, как сообщает «СвободнаяПресса», отмечается, что «Тим был искателем, хрупкой артистической душой, ищущей ответы на экзистенциальные вопросы». 

    «Он  больше не мог так. Он хотел обрести мир», — пишут его родственники.

    Ранее сообщалось, что полиция оманского города Маскат не нашла следов преступления в смерти Avicii и поэтому не имеет подозреваемых.

    Берглинг скончался 20 апреля в городе Маскат в Омане, где он навещал друзей. Последние несколько лет музыкант имел проблемы с алкоголем.

    Родственники Avicii назвали причину смерти диджея

    Сообщения о смерти артиста шокировали многих в Швеции. Как сообщали «Дни.ру», соболезнования выразили не только известные в стране музыканты и политики, но и шведский принц Карл Филип и его супруга принцесса София, а также премьер-министр Швеции Стефан Левен. 

    Диджей записал свой дебютный альбом в 2013 году, в него вошла песня «Wake me up», ставшая мировым хитом. Два года спустя Avicii заявил, что прекращает гастроли по стране и за рубежом. 

    Автор: Олеся Волкова
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