Родственники Avicii назвали причину смерти диджея

Стокгольм, 27 апреля. Родственники шведского диджея Тима Берглинга, известного под псевдонимом Avicii, сообщили причину смерти музыканта: он покончил жизнь самоубийством.

В заявлении семьи, как сообщает «СвободнаяПресса», отмечается, что «Тим был искателем, хрупкой артистической душой, ищущей ответы на экзистенциальные вопросы».

«Он больше не мог так. Он хотел обрести мир», — пишут его родственники.

Ранее сообщалось, что полиция оманского города Маскат не нашла следов преступления в смерти Avicii и поэтому не имеет подозреваемых.

Берглинг скончался 20 апреля в городе Маскат в Омане, где он навещал друзей. Последние несколько лет музыкант имел проблемы с алкоголем.

Сообщения о смерти артиста шокировали многих в Швеции. Как сообщали «Дни.ру», соболезнования выразили не только известные в стране музыканты и политики, но и шведский принц Карл Филип и его супруга принцесса София, а также премьер-министр Швеции Стефан Левен.

Диджей записал свой дебютный альбом в 2013 году, в него вошла песня «Wake me up», ставшая мировым хитом. Два года спустя Avicii заявил, что прекращает гастроли по стране и за рубежом.