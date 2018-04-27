Вашингтон, 27 апреля. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил, что ночевал в Москве перед конкурсом «Мисс Вселенная» в 2013 году. Права на состязание в то время принадлежали подконтрольной Трампу компании Miss Universe Organization.

Американский лидер назвал не правдивым пересказ его слов бывшего директора ФБР США Джемса Коми. По утверждению Коми, Трамп отрицал факт ночевки в российской столице.

«Он неверно передал это в своих записках. Написал много лжи. Например, я прилетел в Россию на сутки или двое, потому что владел Miss Universe, и смотрел конкурс. Он говорит, что я там не ночевал. Конечно, я там остался», — заключил президент США.

Ранее в СМИ появилась информация, что победительниц конкурса «Мисс Вселенная» выбирал Дональд Трамп. Об этом писала Газета.ru.