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Сезон зарыбления открылся в Рязанской области: в реки выпустят толстолобиков и карпов
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    Сезон зарыбления открылся в Рязанской области: в реки выпустят толстолобиков и карпов

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    Сезон зарыбления открылся в Рязанской области: в реки выпустят толстолобиков и карпов

    Рязань, 27 апреля. Сезон зарыбления — подсадки рыбы в водоемы — открыли в Рязанской области. В пруды выпустят мальков, которых зимой содержали в закрытых садках.

    В местные водоемы выпустят толстолобиков, амуров и карпов. Первое время рыб будут кормить специальным кормом и зерном. К осени вес каждой рыбы должен достигнуть трех килограммов, сообщает «Парламентская газета».

    Вылавливать рыбу начнут в октябре, после чего она попадет на прилавки магазинов Центрального региона страны. 

    Сезон зарыбления открылся в Рязанской области: в реки выпустят толстолобиков и карпов

    Ранее руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в интервью «Известиям» сообщал, что в 2017 году Россия добилась очередного рекорда по вылову рыбы. На прилавках магазинов около 80% всей продукции имеет отечественное происхождение, а поставки за рубеж в несколько раз превышают объемы импорта. 

    Автор: Олеся Волкова
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