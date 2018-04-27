Сезон зарыбления открылся в Рязанской области: в реки выпустят толстолобиков и карпов

Рязань, 27 апреля. Сезон зарыбления — подсадки рыбы в водоемы — открыли в Рязанской области. В пруды выпустят мальков, которых зимой содержали в закрытых садках.

В местные водоемы выпустят толстолобиков, амуров и карпов. Первое время рыб будут кормить специальным кормом и зерном. К осени вес каждой рыбы должен достигнуть трех килограммов, сообщает «Парламентская газета».

Вылавливать рыбу начнут в октябре, после чего она попадет на прилавки магазинов Центрального региона страны.

Ранее руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в интервью «Известиям» сообщал, что в 2017 году Россия добилась очередного рекорда по вылову рыбы. На прилавках магазинов около 80% всей продукции имеет отечественное происхождение, а поставки за рубеж в несколько раз превышают объемы импорта.