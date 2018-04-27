Укрыться было негде: военные ДНР раскрыли детали гибели пожилой пары при обстреле ВСУ

ВСУ вновь открыли охоту за жителями Донбасса. В этот раз жертвами обстрела стала семейная пара из Докучаевска. На месте событий побывал корреспондент ФАН.

На место трагедии журналистов отвезли бойцы армии ДНР. С виду дом почти не пострадал; однако весь масштаб разрушений виден во дворе.

«Здесь дед лежал. Ему руку и ногу почти оторвало. Женщина за углом — её мелкими осколками посекло сильнее. Она ближе к взрыву была. Мина в дерево попала, и все осколки вниз пошли. Тут и укрыться особо негде было», — рассказывает «Балу» — боец армии ДНР.

«Они стреляют в последнее время постоянно, у меня по позиции регулярно прилетает, но это понятно, а вот по городу зачем бьют, я до сих пор понять не могу, — сокрушается он. — Здесь нет военных объектов. Да и не промах это. Они после трёх часов стрелять начали. С десяток мин. Что-то по улице легло — что ближе, что дальше. Эта [семья] была первой, вот и укрыться не успели. Потом раненых не было. Все попрятались».

Стоит отметить, что это далеко не единичный случай. ВСУ регулярно обстреливают Докучаевск в последнее время. Также часто попадает под обстрел Зайцево и другие окраины Горловки. Ночью разрывы со стороны авдеевской промзоны слышит и Донецк.

Накануне превращения АТО в «операцию объединённых сил» ВСУ словно бы забыли обо всех мирных договорённостях и за день выпускают тысячи снарядов по защитникам и мирным жителям республик.

Особенно страшно, когда разом обрывается жизнь сразу нескольких близких человек. Пережить такое – страшный удар для семей, и эти раны ещё долго не будут забыты, даже если война, как по волшебству, исчезнет буквально завтра.