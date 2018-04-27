Надеюсь, Украина понесет тяжелую кару: ополченец о гибели стариков в Докучаевске

Докучаевск, 26 апреля. Очередной обстрел со стороны ВСУ накануне майских праздников унес жизни двух мирных жителей – пожилая чета скончалась от снарядов, которые попали в дом, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Семья Портненко находилась дома в тот момент, когда украинские силовики открыли огонь из минометов, гранатометов и тяжелой артиллерии.

«В 15.00 ВСУ обстреляли Докучаевск из минометов калибром 120 мм. Как видите, одна из мин попала в гражданский сектор — военных тут и рядом нет, а погибло два гражданских. Семейная пара, бабушка и дедушка — 1937 и 1941 года рождения. За что они погибли? Ладно мы — военные, защищаем землю. А эти люди просто оказались заложниками ситуации. Надеюсь, Украина понесет тяжелую кару за то, что она делает», — прокомментировал случившееся боец ВС ДНР с позывным «Балу».

В заключении военнослужащий призвал украинский солдат задуматься о том, что выполняя приказы Генштаба, они уничтожают собственный народ.