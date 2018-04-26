Собчак опровергла информацию о посещении Крыма

Москва, 26 апреля. Телеведущая Ксения Собчак опровергла информацию о своем намерении посетить Крым. Соответствующую запись она оставила в социальной сети Instagram.

Ведущая рассказала, что на самом деле запрашивала у Киева разрешение на посещение полуострова, но «это было давно».

«Я действительно запрашивала (давно) разрешение на въезд в Крым для агитации. И, в принципе, не исключаю для себя законного попадания на эту территорию. Кстати, единственный раз, когда я была в Крыму как журналист, я улетела ровно в день принятия Украиной запретительного закона. Но сейчас в Крым я не собираюсь», — написала Собчак.

Ранее Газета.ru анализировала, как повлияла на электоральные перспективы Собчак ее попытка согласовать с киевскими властями визит в Крым.