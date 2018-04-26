Илон Маск создает дракона-киборга

Вашингтон, 26 апреля. Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск рассказал о своем новом необычном проекте.

«О, между прочим, я строю дракона-киборга», — написал Маск в своем микроблоге в Twitter.

Позднее в комментариях он написал, до него этот рынок незаслуженно обходили вниманием. Подробности нового проекта изобретатель сообщать не стал.

Oh btw I’m building a cyborg dragon — Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2018

Как сообщает ФедералПресс, сообщение миллиардера вызвало бурную реакцию в Twitter. Так, один из читателей микроблога Маска поинтересовался у него, установят ли на киборга огнемет, чтобы дракон мог по-настоящему дышать огнем. Пользователи уже окрестили Маска Отцом Драконов, делая отсылку к сериалу «Игра Престолов».

В марте, как сообщал портал URA.RU, владелец Tesla и глава SpaceX продемонстрировал концепт подземного электробуса, разработанный еще одной его компанией — The Boring Company.