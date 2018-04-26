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Участник АТО согласился с обвинением Украины в геноциде
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    Участник АТО согласился с обвинением Украины в геноциде

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    Участник АТО согласился с обвинением Украины в геноциде

    Донецк, 26 апреля. Сторонник «Евромайдана» и участник антитеррористической операции Киева в Донбассе Александр Мединский согласился с обвинениями в адрес режима Петра Порошенко в геноциде. Соответствующее заявление он сделал в ходе слушаний Украинского народного трибунала. Его цитирует ТАСС.

    По словам Мединского, на участие в конфликте в Донбассе многих его соотечественников толкает тяжелое финансовое положение.

    «Те, кто воюет «на передке», получают около 18 тысяч гривен (около 690 долларов). Голодных людей, у которых семьи, таким образом заманивают на войну. Я считаю это бесчеловечным на фоне фактического геноцида собственного народа»,  — сказал Мединский, слова которого цитирует ТАСС.

    Ранее в Донецкой народной республике заявили о готовности произвести новый обмен пленными. Об этом писала RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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