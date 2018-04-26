Участник АТО согласился с обвинением Украины в геноциде

Донецк, 26 апреля. Сторонник «Евромайдана» и участник антитеррористической операции Киева в Донбассе Александр Мединский согласился с обвинениями в адрес режима Петра Порошенко в геноциде. Соответствующее заявление он сделал в ходе слушаний Украинского народного трибунала. Его цитирует ТАСС.

По словам Мединского, на участие в конфликте в Донбассе многих его соотечественников толкает тяжелое финансовое положение.

«Те, кто воюет «на передке», получают около 18 тысяч гривен (около 690 долларов). Голодных людей, у которых семьи, таким образом заманивают на войну. Я считаю это бесчеловечным на фоне фактического геноцида собственного народа», — сказал Мединский, слова которого цитирует ТАСС.

Ранее в Донецкой народной республике заявили о готовности произвести новый обмен пленными. Об этом писала RT.