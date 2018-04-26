Захарова упрекнула западных партнеров РФ в отсутствии мужества и честности

Москва, 26 апреля. Политика западных партнеров России проходит в тайне, словно за синей тканью, которой представители Госдепартамента США закрыли от камер СМИ свое проникновение на территорию российского консульства в Сиэтле, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В среду представители властей США вошли в здание генконсульства России в Сиэтле. На опубликованных в СМИ фотографиях было видно, что сотрудники Госдепа растянули синюю ткань на заборе консульства.

«Вот это тряпка настолько символична. Все, что делают наши западные партнеры сейчас, проходит так же за такой тряпкой. Не хватает мужества, честности, открытости. Ты взламываешь? Скажи честно — мы взламываем», — возмутилась Захарова в эфире программы «60 минут» телеканала «Россия-1».

При этом Захарова подчеркнула, что подобные действия США являются курсом страны, «который они провозгласили». По ее словам, у Соединенных Штатов «же планы в отношении целого ряда государств».

США потребовали от России закрыть представительство в Сиэтле в начале апреля, когда Вашингтон присоединился к антироссийской кампании, вызванной бездоказательными обвинениями Великобритании в якобы причастности РФ к отравлению на территории Соединенного королевства экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Тогда же США покинули 60 российских дипломатов.

Накануне официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт объяснила проникновение американских сотрудников в здание российского генконсула в Сиэтле «ответными мерами» на политику властей РФ.

Ранее в четверг, как сообщала «Газета.ру», Захарова заявила, что Москва требует от Вашингтона вернуть все объекты российской собственности, захваченные в США.