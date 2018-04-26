Сыщики рассказали о серийном убийце «Бешеном», который несколько лет охотился за Пугачевой

Москва, 26 апреля. Бывшие оперативники рассказали подробности о судьбе серийного убийцы Анатолия Нагиева, который на протяжении нескольких лет готовил покушение на певицу Аллу Пугачеву.

Нагиев впервые угодил за решетку в 17 лет за изнасилование. Он был приговорен к шести годам лишения свободы, однако освободился значительно раньше за примерное поведение.

В дальнейшем злоумышленник убил шесть женщин. На его счету также более 30 изнасилований. Однажды Нагиеву удалось уйти от смертной казни. Он сумел бежать, когда его конвоировали на расстрел.

Нагиев мечтал о покушении на Аллу Пугачеву. Он собирал данные о ее концертах, круге знакомых и других деталях жизни Примадонны. Несколько раз преступник близко подходил к реализации преступного замысла.

Нагиева расстреляли в Новочеркасской тюрьме 28 октября 1981 года, — напоминает kp.ru.

Ранее певица Юлия Самойлова призналась, что перед «Евровидением» планирует позвонить Алле Пугачевой.