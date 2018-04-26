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Сирия: вывод боевиков из Восточного Каламуна завершен
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    Сирия: вывод боевиков из Восточного Каламуна завершен

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    Сирия: вывод боевиков из Восточного Каламуна завершен

    Дамаск, 26 апреля. Процесс вывода боевиков из района Восточный Каламун Сирийской Арабской Республики завершен. Об этом сообщил глава Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

    По его словам, операция по освобождению Восточного Каламуна от незаконных вооруженных формирований длилась на протяжении шести дней при усиленных мерах безопасности.

    «В период с 19 по 24 апреля из горного массива Петра и населенных пунктов Думейр, Рухейба, Джеруд и Насрия выведены 1992 боевика девяти незаконных вооруженных формирований и 3503 члена их семей»,  — добавил Евтушенко.

    Ранее стало известно о возвращении около 63 тысяч беженцев в районе Восточная Гута Сирийской Арабской Республики.

    Автор: Серегй Свазовский
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