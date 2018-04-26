Сирия: вывод боевиков из Восточного Каламуна завершен

Дамаск, 26 апреля. Процесс вывода боевиков из района Восточный Каламун Сирийской Арабской Республики завершен. Об этом сообщил глава Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

По его словам, операция по освобождению Восточного Каламуна от незаконных вооруженных формирований длилась на протяжении шести дней при усиленных мерах безопасности.

«В период с 19 по 24 апреля из горного массива Петра и населенных пунктов Думейр, Рухейба, Джеруд и Насрия выведены 1992 боевика девяти незаконных вооруженных формирований и 3503 члена их семей», — добавил Евтушенко.

Ранее стало известно о возвращении около 63 тысяч беженцев в районе Восточная Гута Сирийской Арабской Республики.