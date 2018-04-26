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Московские власти согласовали митинг в поддержку Telegram 30 апреля
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    Московские власти согласовали митинг в поддержку Telegram 30 апреля

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    Московские власти согласовали митинг в поддержку Telegram 30 апреля

    Москва, 26 апреля. Мэрия Москвы согласовала проведение митинга в поддержку мессенджера Telegram 30 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

    Представитель пресс-службы ведомства Елена Романова подтвердила РИА Новости, что митинг согласован и пройдет 30 апреля с 14.00 до 16.00 мск на проспекте Академика Сахарова. По ее словам, акция согласована с участием до пяти тысяч человек.

    Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. 

    Московские власти согласовали митинг в поддержку Telegram 30 апреля

    Как сообщал в четверг «Телеканал 360», основатель Telegram Павел Дуров заявил, что компромисс в деле с блокировкой мессенджера невозможен. 

    Автор: Олеся Волкова
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