Московские власти согласовали митинг в поддержку Telegram 30 апреля

Москва, 26 апреля. Мэрия Москвы согласовала проведение митинга в поддержку мессенджера Telegram 30 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Представитель пресс-службы ведомства Елена Романова подтвердила РИА Новости, что митинг согласован и пройдет 30 апреля с 14.00 до 16.00 мск на проспекте Академика Сахарова. По ее словам, акция согласована с участием до пяти тысяч человек.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования.

Как сообщал в четверг «Телеканал 360», основатель Telegram Павел Дуров заявил, что компромисс в деле с блокировкой мессенджера невозможен.