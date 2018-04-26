«Метатели куриц» сорвали выступление Шурыгиной под фонограмму

Москва, 26 апреля. Во время выступления Дианы Шурыгиной пранкеры швырнули в девушку живой курицей. Муж девушки набросился на обидчиков с кулаками.

Как сообщает телеканал РЕН.ТВ, скандально известная Шурыгина выступала на юбилее Сергея Филимонова вместе с Сашей АКТ.

Пранкеры «Братья Гавс» и их лидер Султан Зак провели свою акцию, швырнув в певицу курицу. Девушка начала возмущаться произошедшем под звуки продолжающейся фонограммы.

Супруг Шурыгиной Андрей Шлягин набросился на обидчиков своей жены с кулаками. Завязалась потасовка. Конфликт с трудом прекратила охрана.

По данным телеграм-канала Super, Шурыгина и ее муж выразили мнение, что «метатель куриц» — из числа тех же «недоброжелателей», которые сорвали их свадьбу, приведя барана.

Как сообщают «Дни.ру», это третья попытка Шурыгиной презентовать свою песню. В первый раз блеснуть на сцене Шурыгиной помешала овца, которую привел блогер Дмитрий Торин. Девушка и ее супруг Андрей Шлягин сбежали с праздника. А во второй раз ей отказали продюсеры телепроекта «Дом-2».