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«Метатели куриц» сорвали выступление Шурыгиной под фонограмму
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    «Метатели куриц» сорвали выступление Шурыгиной под фонограмму

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    «Метатели куриц» сорвали выступление Шурыгиной под фонограмму

    Москва, 26 апреля. Во время выступления Дианы Шурыгиной пранкеры швырнули в девушку живой курицей. Муж девушки набросился на обидчиков с кулаками.

    Как сообщает телеканал РЕН.ТВ, скандально известная Шурыгина выступала на юбилее Сергея Филимонова вместе с Сашей АКТ. 

    Пранкеры «Братья Гавс» и их лидер Султан Зак провели свою акцию, швырнув в певицу курицу. Девушка начала возмущаться произошедшем под звуки продолжающейся фонограммы.

    Супруг Шурыгиной Андрей Шлягин набросился на обидчиков своей жены с кулаками. Завязалась потасовка. Конфликт с трудом прекратила охрана.

    По данным телеграм-канала Super, Шурыгина и ее муж выразили мнение, что «метатель куриц» — из числа тех же «недоброжелателей», которые сорвали их свадьбу, приведя барана.

    Как сообщают «Дни.ру», это третья попытка Шурыгиной презентовать свою песню. В первый раз блеснуть на сцене Шурыгиной помешала овца, которую привел блогер Дмитрий Торин. Девушка и ее супруг Андрей Шлягин сбежали с праздника.  А во второй раз ей отказали продюсеры телепроекта «Дом-2». 

    Автор: Олеся Волкова
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