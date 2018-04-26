Сирия: российские офицеры обеспечили безопасное прохождение гумконвоев ООН в Даръа

Хмеймим (Сирия), 26 апреля. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии обеспечили безопасное прохождение гуманитарного конвоя ООН в населенные пункты Телль-Гехаб и Эт-Тайиба провинции Даръа.

Как сообщается в информационном бюллетене Центра примирения, местным жителям доставили 214 тонн продуктов питания и хозяйственных принадлежностей.

Помимо этого, в лагере для беженцев «Адра» в провинции Дамаск были переданы предметы личной гигиены, бытовая химия и медикаменты. Общий вес гуманитарного груза составил две тонны.

Российские военные врачами за сутки оказали медпомощь 114 сирийцам, в том числе 34 детям.

Сообщается также, что за минувшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 210 беженцев, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 440 беженцев, в Восточную Гуту — 237 человек.